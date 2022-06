Makabryczne odkrycie na Kujawach. Znaleziono zwłoki dziecka, policja zatrzymała domniemanego ojca

Do zdarzenia doszło w miejscowości Szabda w województwie kujawsko-pomorskim. Pewna kobieta poszła sprawdzić należący do niej dom, który wynajmowała młodemu małżeństwu.

Chłopiec miał ok. 2 lata

Zaalarmowali ją pracownicy, którzy naprawiali dach budynku. Niestety, ich podejrzenia okazały się słuszne. Wewnątrz domu kobieta odnalazła zwłoki dziecka w stanie zaawansowanego rozkładu.

Lekarz medycy sądowej to zwłoki chłopa w wieku ok. 2 lat. Jak wynika z doniesień RMF FM, policja zatrzymała w tej sprawie 33-letniego mężczyznę. To domniemamy ojciec dziecka.

Zatrzymany był nietrzeźwy

W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Towarzyszyło mu inne z jego dzieci, które trafiło już do domu dziecka. Właścicielka wspomnianego domu podobno potwierdziła, że to 33-latek wynajmował go wraz z żoną i pięciorgiem dzieci.

Stróże ustalili także miejsce pobytu 27-letniej matki i trójki pozostałych dzieci. Co więcej okazało się, kobieta wczoraj w szpitalu w Warszawie urodziła szóste dziecko. Trójka dzieci jest pod opieką krewnych.

Okoliczności śmierci dziecka pozostają nieznane

Na chwilę obecną nie wiadomo, w jaki sposób dziecka straciło życie oraz dlaczego jego zwłoki zostały porzucone. Policja odsyła w tej sprawie do prokuratury. Ta zapowiedziała przekazanie szczegółów dochodzenia w piątek późnym popołudniem.

Właścicielka domu została o nich powiadomiona przez ludzi, którzy mieli naprawiać dach domu. Ciało dostrzegli przez okno.

