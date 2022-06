Nietypowy sondaż. Jest jedna partia, z którą PiS może przegrać

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS przeprowadził w dniach 20-21 czerwca badanie metodą CATI – tj. telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo – na próbie 1094 osób, dotyczący poparcia dla partii politycznych.

Szanse określane w kilkustopniowej skali

Nie był to jednak „zwykły” sondaż wyborczy. Zamiast standardowego pytania o wskazanie partii, na którą oddałoby się swój głos, respondenci byli pytani o skłonność zagłosowania na każdą z nich. Szanse były określane w kilkustopniowej skali.

W ten sposób udało się ustalić tzw. sufity, czyli maksymalne poparcie, jakie są w stanie osiągnąć poszczególne ugrupowania. Innymi słowy, sprawdzono po prostu możliwości przepływu elektoratów.

PiS może liczyć na niemal połowę głosów, ale...

Wnioski płynące z badania okazały się dość zaskakujące. Choć Prawo i Sprawiedliwości cieszy się pozycją niekwestionowanego lidera na polskiej scenie politycznej, to okazuje się, że – przynajmniej w teorii – ma ono bardzo silnego rywala, który mógłby wygrać najbliższe wybory. I nie jest to wcale Koalicja Obywatelska. Ale po kolei.

Zgodnie z badaniem pracowni IBRIS, największym potencjalnym elektoratem dysponuje Prawo i Sprawiedliwość. Możliwość zagłosowania na tę partię zadeklarowało 37,9 proc. ankietowanych. Kolejne 11 proc. określiło swój stosunek do niej jako neutralny. Tym samym, gdyby partii rządzącej udało się przekonać wszystkich z obu grup, mogłaby ona liczyć na poparcie 48,9 proc. badanych.

... Polska 2050 uzyskała blisko procent więcej

Drugą partią z największym rezerwuarem potencjalnych wyborców okazała się Polska 2050. Możliwość zagłosowania na nią zadeklarowało 30,1 proc. ankietowanych. Kolejne 19,7 proc. ma do niej stosunek neutralny. Zliczenie tych potencjałów daje łącznie 49,8 proc. potencjalnego poparcia, czyli bez mała procent więcej niż w przypadku PiS-u.

Koalicja Obywatelska, która we wszystkich sondażach wyborczych plasuje się na drugim miejscu, zajęła w omawianym badaniu trzecie miejsce. Do głosowania na partię Tuska skłoniło się 27,7 proc. ankietowanych, a neutralny stosunek wyraziło 18,3 proc. To przekłada się na potencjał wynoszący 46 proc.

Konfederacja z najniższym wynikiem

„Sufity” partii spoza podium przedstawiają się następująco: Lewica 43,2 proc. (możliwość oddania głosu 19,7 proc., neutralny stosunek 23,5 proc.), PSL 34,9 proc. (możliwość oddania głosu 13,8 proc., neutralny stosunek 21,1 proc.), Solidarna Polska 28,1 proc. (możliwość oddania głosu 6,3 proc., neutralny stosunek 21,8 proc.) Konfederacja 21,3 proc. (możliwość oddania głosu 7,8 proc., neutralny stosunek 13,5 proc.).

Przypomnijmy, że zgodnie z kalendarzem wyborczym, do urn powinniśmy wybrać się jesienią przyszłego roku.

