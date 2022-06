RCB wysłało alerty dla czterech województw. Tym razem nie chodzi o pogodę

„W związku z nadchodzącą zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej, do odbiorców w woj.: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim przesłano Alert RCB. Telewizja należy do podstawowych środków alarmowania, dlatego ważne jest, żeby każdy miał dostęp do mediów” – podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze.

twitter

Nowy standard telewizji naziemnej

27 czerwca rozpocznie się czwarty, ostatni etap przechodzenia na nowy standard telewizji naziemnej. Od poniedziałku w kolejnych regionach telewizja cyfrowa nadawana będzie w standardzie DVB-T2/HEVC. Oznacza to m.in. wyższą jakość obrazu, ale w wielu przypadkach również konieczność wymiany telewizora.

„W praktyce oznacza to lepszą jakość dźwięku i obrazu – wszystkie kanały będą nadawane w jakości Full HD. Multipleks MUX-3 tymczasowo nie zmienia standardu nadawania” – przekazało w komunikacie Media-Cyfryzacja KPRM.

Telewizor nie działa. Co robić?

Co możesz zrobić, jeżeli twój telewizor przestał właśnie działać? Jeżeli nadal chcesz oglądać telewizję naziemną, masz dwa rozwiązania. Pierwszym jest zakup dekodera DVB-T2 obsługującego najnowszy standard telewizji. Takie urządzenie można kupić już za ok. 100 zł, a jego podłączenie jest dość proste, więc korzystając z instrukcji, z jego instalacją poradzi sobie zdecydowana większość osób. Rozwiązanie numer dwa to zakup nowego telewizora. Tu również trzeba pamiętać, że musi on mieć wbudowany dekoder obsługujący standard DVB-T2/HEVC.

Czytaj też:

Jacek Kurski złożył widzom obietnicę. Chce ją zrealizować przed wyborami