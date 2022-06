Jarosław Jakimowicz o Paradzie Równości: Będę pierwszy raz rzetelny

Jarosław Jakimowicz w programie „W kontrze” może dowolnie folgować swoim przemyśleniom. Właściwie po każdym wydaniu jest oskarżany o stronniczość, nierzetelność i dygresyjną brawurę. Tym razem, jak sam powiedział, będzie rzetelny i musi wspomnieć o Paradzie Równości, która przeszła w sobotę ulicami Warszawy. – To kolorowi przebierańcy reprezentowani przez różnych polityków – mówił.

– Ja muszę powiedzieć państwu, żeby to było rzetelnie. To, co widzieliście na ulicach, to jest 3 do 5 procent społeczeństwa. Próbują zrobić wszystko, żeby pokazać, że tego jest połowa. Oni dbają o to wszelkimi metodami, żeby się wydawało tego więcej. Ja powiem więcej i będę pierwszy raz rzetelny – zapewnił. W tym momencie współprowadząca program Agnieszka Oszczyk próbowała stopować Jakimowicza mówiąc, że dygresji o Paradzie Równości nie było w planach. Ale najwyraźniej trudno zatrzymać karuzelę przemyśleń byłego aktora.

Jak to się stało, że homoseksualizm nie jest chorobą?

– WHO 17 maja 1990 roku wykreśliło homoseksualizm z listy chorób. Ciekawostka, towarzystwa psychiatryczne i psychologów różnych zrzeszonych w 1973 roku wykreśliły homoseksualizm z chorób. Jak przebiegały te wykreślenia, jak lobbowano, o tym trzeba sobie przeczytać – ciągnął. I w zasadzie na tym rzetelność prowadzącego „W kontrze” się skończyła, bo w historię homoseksualizmu postanowił wpleść prezydenta Warszawy.

– Rafał Trzaskowski wczoraj pływał na tej paradzie jak ryba w wodzie. Widziałem – dodał ni stąd ni zowąd po czym przeszedł do kolejnego tematu.

Parada Równości

Rzeczywiście Paradę Równości otworzył prezydent Warszawy razem z unijną komisarz do spraw równości Heleną Dalli. W tym roku warszawska Parada Równości była wyjątkowa, ponieważ łączyła się z ukraińską KyivPride – ulicami stolicy przeszedł wspólny, tęczowy marsz warszawsko-kijowski.

