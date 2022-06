Dozbrajanie polskiej armii. Marynarka Wojenna dostanie nowe niszczyciele

W niedzielę w Świnoujściu wicepremier Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostarczenie polskiej Marynarce Wojennej kolejnych trzech niszczycieli min typu Kormoran II. Obecnie w służbie znajduje się jeden okręt tego typu, a dwa kolejne przechodzą testy.

— Miałem sposobność zatwierdzić umowę w sprawie wyposażenia polskiej Marynarki Wojennej w trzy kolejne niszczyciele min. To bardzo dobre okręty, jak słyszałem od marynarzy. Cieszę się z tego, że oprócz jednego okrętu, który już jest w służbie, kolejne już niebawem trafią do 8 Flotylli (Obrony Wybrzeża — red.) — poinformował.

Polskie wojsko musi się rozwijać

Zapowiedział również, że za kilka tygodni okręt ORP „Albatros” trafi do służby, ale teraz jeszcze przechodzi testy. Jesienią do służby wejdzie jeszcze ORP „Mewa”. — Trzy kolejne okręty, wyprodukowane przez polską stocznię trafią do polskiej marynarki wojennej już jako okręty produkowane seryjnie — dodał Błaszczak.

— To ważne, by polska marynarka dysponowała najnowocześniejszym sprzętem, który daje gwarancję tego, że świetnie wyszkoleni polscy marynarze skutecznie mogą strzec polskiego wybrzeża. Naszym zadaniem, zadaniem władz Rzeczpospolitej jest tworzenie warunków do tego, żeby polskie wojsko, w tym Marynarka Wojenna mogło się rozwijać. To zadanie podstawowe, bezpieczeństwo naszej ojczyzny — mówił Błaszczak

Podczas uroczystego apelu, który odbył się w Świnoujściu z okazji święta Marynarki Wojennej wicepremier M. Błaszczak wręczył żołnierzom Marynarki Wojennej wyróżnienia i odznaczenia resortowe. Szef MON podziękował im za służbą pełnioną zarówno w kraju, jak również w ramach NATO. — Ta służba polega przede wszystkim na strzeżeniu bezpieczeństwa polskiego wybrzeża, ale także to służba w ramach misji przeprowadzanych przez Sojusz Północnoatlantycki. Jesteście świetnie wyszkoleni, jesteście zawsze gotowi do tego, żeby budować i rozwijać swoje umiejętności ćwicząc z marynarzami państw Sojuszu — podkreślił.

Niszczyciele

Ministerstwo Obrony Narodowej wyjaśnia, że okręty typu KORMORAN II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej, jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

