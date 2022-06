Jak podaje Polsat News, Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego i PAŻP porozumiały się w sprawie wszelkich rozbieżności. Oznacza to, że znika groźba anulowania setek lotów z i do Polski od 10 lipca, bo tylko do tego dnia zawarte było porozumienie.

