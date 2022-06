Zmiany w strukturach PiS. Stanowiska m.in. dla Szydło, Czarnka, Sasina i Terleckiego

20 maja podczas spotkania członków komitetu politycznego PiS Jarosław Kaczyński przedstawił komitetowi politycznemu wniosek o zmianę struktur partyjnych. PiS wyłonił 94 okręgi. Mają one odpowiadać tym, które obowiązują w wyborach do Senatu. – Ich zadaniem będzie przygotowanie nowych struktur do zjazdów okręgowych, gdzie będą wybierane nowe zarządy okręgowe– tłumaczył Krzysztof Sobolewski.

28 czerwca Komitet Polityczny PiS zebrał się, aby ostatecznie zatwierdzić nazwiska nowych pełnomocników. W naradzie udział brali m.in. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Po zakończeniu rozmów Radosław Fogiel i Krzysztof Sobolewski ogłosili, co udało się ustalić politykom. I tak oto każde województwo otrzymało swojego opiekuna. Do jego obowiązków będzie należał nadzór nad rozwojem danego regionu. Opiekunami zostali czołowi politycy PiS m.in. Mateusz Morawiecki, Beata Szydło, Jacek Sasin czy Mariusz Błaszczak.

Zmiany w PiS. Pełna lista nowych opiekunów

Komitet polityczny PiS wybrał także nowego zastępcę sekretarza generalnego. Na to stanowisko został mianowany Piotr Milowański. Formalnie wybrano także przedstawicieli ugrupowania do kontaktów z mediami. Rzecznikiem partii został Radosław Fogiel, rolę jego zastępczyni będzie pełnić Urszula Rusecka. Powołano również 94. opiekunów okręgowych. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 lipca.

