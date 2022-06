– Miało być odejście 5 posłów, a doszła do nas kolejna posłanka. Mogę państwu powiedzieć, że my rozmawiamy z 2 kolejnymi posłami, którzy chcą do nas przystąpić, bo Solidarna Polska i jej idee, diagnozy są trafne i atrakcyjnie politycznie, bo partia, która trafnie diagnozuje zagrożenia, jest partią, która przyciąga ludzi – stwierdził Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w Sejmie.

