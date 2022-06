Zamiast rozpadu, będzie zwiększenie szeregów? Zastanawiające słowa Ziobry

Z informacji Radia Zet wynika, że dołączenie do rządu koła Polskie Sprawy to fatalna wiadomość dla Zbigniewa Ziobry. Partia rządząca zapewniła sobie w ten sposób na stałe większość konieczną przy głosowaniach w Sejmie.

Jakie plany ma Kaczyński wobec Ziobry?

Co więcej, w ostatnich dniach doszło do rozmów między Pawłem Kukizem i Jarosławem Sachajko oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i szefem struktur PiS Krzysztofem Sobolewskim. Jednym z tematów rozmów miały być dalsze losy Zbigniewa Ziobry. – Solidarna Polska nie będzie mogła tak bardzo pokazywać pazurków, jakby chciała. PiS buduje sobie nadwyżkę po to, żeby Zbigniew Ziobro nie mógł harcować tak ostro, jak w ostatnich miesiącach – mówi w rozmowie z Radiem Zet Jan Strzeżek, rzecznik Porozumienia Jarosława Gowina.

Według rozgłośni, która powołuje się na doniesienia jednego z ważnych polityków Zjednoczonej Prawicy, celem Jarosława Kaczyńskiego jest pozostawienie Zbigniewa Ziobry jedynie z piątką posłów. Obecnie Solidarna Polska ma w Sejmie 19 przedstawicieli, a także jednego ministra (Zbigniew Ziobro), sześciu wiceministrów oraz jednego ministra w KPRM. Jak podaje nieoficjalnie Radio Zet, prezes PiS nie oczekuje od polityków Solidarnej Polski, że zmienią poglądy, a jedynie partyjne barwy i patrona z Ziobry na Kaczyńskiego, tak jak to uczynili przed rokiem podopieczni Gowina.



Solidarna Polska będzie miała więcej posłów?

Szef Solidarnej Polski zaprzeczył medialnym doniesieniom i zapewnił, że jego formacji nie grozi rozpad. Dodał również, że partia może się wkrótce powiększyć. – Miało być odejście 5 posłów, a doszła do nas kolejna posłanka. Mogę powiedzieć, że rozmawiamy z dwoma kolejnymi posłami, którzy chcą do nas przystąpić, bo Solidarna Polska i jej idee oraz diagnozy są trafne i atrakcyjnie politycznie. Partia, która trafnie diagnozuje zagrożenia, jest partią, która przyciąga ludzi – stwierdził minister sprawiedliwości podczas konferenji prasowej 29 czerwca.

Czytaj też:

Polacy wyjątkowo krytyczni wobec sztandarowych pomysłów Ziobry. Minister ma powody do zmartwień?