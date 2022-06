Ta sama kobieta w trzech różnych materiałach TVP? Internet kpi, stacja wydaje oświadczenie

TVP Info w ostatnich dniach informował o promocjach na stacjach paliw Lotos i rabatach na paliwo. uwagę internautów zwróciła zwłaszcza relacja Macieja Biskupa z TVP3 Wrocław. Rozmawiał on z kobietą na stacji Orlenu, która mówiła, że oferta promocyjna zachęca, by „korzystać z naszych rodzimych źródeł energii”, dzięki czemu „pieniądze zostają w Polsce, a my jesteśmy bardziej zadowoleni”.

Jej wypowiedź zwróciła uwagę głównie dlatego, że kobieta skojarzyła się z Anną Poskrobko, pracownicą działu promocji i mediów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. W ubiegłym roku ta sama kobieta w materiale TVP3 Białystok chwaliła przygotowaną przez Lasy Państwowe mobilną wersję serwisu Czaswlas.pl. Podpisano ją wówczas jedynie jako „turystkę Annę” i nie dodano, że pracowała w firmie, której produkt chwaliła.

W środę 29 czerwca Anna Poskrobko podkreślała w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, że nie wypowiadała się dla TVP Info na stacji Orlen. – Bohaterka w reportażu Pana Macieja Biskupa to zupełnie inna osoba. Ma nawet inny głos i nie jest do mnie podobna – zapewniała. Zwracała uwagę na brodawkę na prawej części podbródka u kobiety. Ona sama nie ma podobnego znaku szczególnego.

Osobny komentarz do sprawy opublikował na Twitterze Jarosław Olechowski, Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. „Skandaliczna manipulacja! Klientka stacji benzynowej PKN Orlen to nie Pani Anna Poskrobko. Dość oszczerstw i szczucia na dziennikarzy TVP!” – grzmiał.

Oświadczenie Telewizji Polskiej

„TVP stanowczo zaprzecza nieprawdziwym i naruszającym dobre imię Spółki informacjom o rzekomej manipulacji, jakiej miałaby się dopuścić, przeprowadzając sondę wśród losowo wybranych rozmówców na stacji paliw” – czytamy w oświadczeniu stacji.

„TVP informuje, że żadna redakcja, w tym WP, Onet i O2 nie zadała pytań sprawdzających fakty i bezprawnie zmieniła tożsamość kobiety, po to tylko by po raz kolejny zaatakować Telewizję Polską i pracujących w niej dziennikarzy. Bezkrytyczne powielanie tych kłamstw demaskuje brak standardów i deprecjonuje zawód dziennikarza” – czytamy dalej.

„TVP żąda natychmiastowego usunięcia tych publikacji, przeproszenia p. Anny Poskrobko i TVP, w przeciwnym wypadku podejmie stosowne kroki prawne” – kończy komunikat stacja.

