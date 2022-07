IMGW ostrzega przed tornadem. Pogoda pokaże dziś swoją potęgę

Jak informuje IMGW-PIB, w czwartek wieczorem tylko w 10 minut system odnotował aż 24 tys. wyładowań. Groźnie było w wielu regionach – nawalne opady deszczu sprawiły, że w kilku miastach ulice zamieniły się w rwące potoki. Nie zabrakło również niebezpiecznych gradobić. Niestety wiele wskazuje na to, że w piątek czeka nas kontynuacja burzliwej aury, ale uspokojenie może nadejść już w sobotę.

Pogoda na piątek. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego stopnia

Piątek nie będzie łatwym dniem. Na termometrach w centrum, na południu i wschodzie zobaczymy od 34 do 38 st. C. Nieco chłodniej będzie tylko na zachodzie i północy, gdzie słupki rtęci zatrzymają się w pobliżu 30. kreski. W związku z tak wysokimi temperaturami IMGW-PIB wydało ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia dla prawie całego kraju.

Lista zagrożeń będzie jednak znacznie dłuższa, ponieważ 1 lipca przez Polskę będą przechodziły niszczycielskie burze. We wszystkich województwach, poza północno-wschodnią częścią kraju, IMGW wydało ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia przed burzami z gradem. Najsilniejsze zjawiska mają występować w pasie od Mielna, Ustki i Łeby, przez Złotów, Tucholę i Bydgoszcz, aż do powiatów pajęczańskiego, wieluńskiego, ostrzeszowskiego i ostrowskiego. To właśnie tu możliwe są opady deszczu wynoszące 50 mm, lub porywy wiatru przekraczające 115 km/h. W takich warunkach nie można wykluczyć powstawania lokalnych trąb powietrznych. Burz niemalże w całym kraju powinniśmy spodziewać się po południu, wieczorem, a także w nocy.

Pogoda w weekend będzie znacznie spokojniejsza

Po piątkowym armagedonie pogodowym czeka nas uspokojenie i zdecydowane ochłodzenie. Już w sobotę maksymalna temperatura powietrza jedynie na krańcach północno-wschodnich utrzyma się w pobliży 30 st. C. W pozostałych regionach będziemy notować ok. 23-26 st. C. Burze pojawią się jedynie przy wschodniej granicy i nie będą już tak niebezpieczne. Opady deszczu możliwe będą w całym kraju.

Niedziela powinna przynieść pogodą aurę i kolejny wzrost temperatury. Najcieplej zrobi się na zachodzie, gdzie odnotujemy ok. 28-29 st. C. W centrum i na południu będzie niewiele chłodniej, bo ok. 26-27 st. C. Nowy tydzień prawdopodobnie przywita nas powrotem upałów, choć na razie nie tak dotkliwych, jak te z ostatnich dni czerwca. Na termometrach w większości regionów zobaczymy do 29-30 st. C, ale na zachodzie temperatura może spaść w okolice 24-25 st. C.

