„Niedyskrecje do słuchania”. Jan Śpiewak: Trzaskowski jest cielęciem wołowym

– Prezydent Warszawy jest wielkim nieobecnym. To miasto nie posiada dzisiaj gospodarza. Mija czwarty rok rządów Rafała Trzaskowskiego, a trudno mi znaleźć jedną rzecz, którą dowiózłby do końca – mówi w podcaście „Niedyskrecje parlamentarne do słuchania” Jan Śpiewak, działacz społeczny, samorządowy, współtwórca Stowarzyszenia ”Miasto jest Nasze”.

– Jarosław Kaczyński drugi raz mówi o tym, że pokonało go lobby deweloperskie. Mało udało się zrealizować z programu mieszkanie plus. Układ, blokujący budowę mieszkań dla zwykłych ludzi ma bardzo wiele twarzy. Na pewno jest potężne lobby, która zajmuje się budową domów i ono jest bardzo ściśle związane z politykami. Działa niemal w każdej gminie. To jest układ ekumeniczny – mówi Śpiewak.