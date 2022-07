Gwałtowne zjawiska pogodowe nad Polską. Alert RCB

W piątek i sobotę, 1-2 lipca, na terenie całego kraju obowiązuje alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie zostało wydane ze względu na prognozowane występowanie burz z gradem i silnego, porywistego wiatru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada także możliwe przerwy w dostawie prądu. Z prognozy udostępnionej przez RCB wynika, że burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 130 km/h.

Ze względu na upał, ale także burze z gradem, ostrzeżenie drugiego i trzeciego stopnia wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Afrykańskie upały nad Polską. Jak przetrwać taką pogodę?

Ponieważ na dziś przewidywana jest kulminacja upałów nad Polską, a w wielu miejscach temperatura ma wzrosnąć do 34-37 st. C, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało infografikę, w której podpowiada, jak przetrwać upały. O czym trzeba pamiętać? Oto lista:

ogranicz przebywanie w pełnym słońcu,



pij dużo niegazowanej,

unikaj wysiłku fizycznego,



zostańdomu, jeśli możesz,



noś nakrycie głowy,



stosuj krem z filtrem UV,



nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie,



nie pij alkoholu, bo odwania organizm,



w ciągu dnia zamknij i zasłoń okna,



noś lekką i przewiewną odzież.

Niedziela powinna przynieść pogodą aurę. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie odnotujemy ok. 28-29 st. C. W centrum i na południu będzie niewiele chłodniej, bo ok. 26-27 st. C. Nowy tydzień prawdopodobnie przywita nas powrotem upałów, choć na razie nie tak dotkliwych, jak te z ostatnich dni czerwca. Na termometrach w większości regionów zobaczymy do 29-30 st. C, ale na zachodzie temperatura może spaść w okolice 24-25 st. C.

