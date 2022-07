Kaczyński zapowiedział dalsze reformy sądownictwa. „Naprawa jest naszym fundamentalnym obowiązkiem”

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział na początku czerwca mobilizację swojego ugrupowania przez wyborami parlamentarnymi, które odbędą się jesienią przyszłego roku. Chodzi o tzw. objazd kraju, czyli serię ok. stu spotkań Kaczyńskiego i innych polityków PiS z lokalnymi społecznościami w całej Polsce.

„Sprawa, której jeszcze żeśmy nie załatwili”

W sobotę, 2 lipca, Kaczyński spotkał się z wyborcami w Białymstoku. W trakcie przemówienia została poruszona m.in. kwestia reformy wymiaru sprawiedliwości, która według prezesa PiS wciąż nie została ukończona.

Jego zdaniem, w sądach w Polsce można spotkać się z tzw. doktryną Neumanna. Chodzi o ujawnioną w 2019 r. wypowiedź ówczesnego przewodniczącego klubu parlamentarnego PO-KO, który w prywatnej rozmowie przekonywał, że rzekomo związanych z opozycją prezydentów miast nie czeka nic złego ze strony sędziów.

- Oczywiście, były ataki na nas i była ta piękna odpowiedź, ta samokrytyka ale nie będę jej tutaj cytował, bo potem jeszcze sądy się na nas rzucą. A wiadomo, że zgodnie z doktryną Neumanna, „sądy są nasze” [chodzi o PO – red.] i nikomu nic nie grozi. Bóg jest w Platformie Obywatelskiej. Niestety, to się w dalszym ciągu sprawdza. To jest właśnie ta sprawa, której jeszcze żeśmy nie załatwili. Nie załatwili dzięki oporowi wewnątrz i oporowi z zewnątrz – mówił prezes PiS.

„Czasu nie cofniemy”

Jednocześnie zapowiedział, że reforma wymiaru sprawiedliwości będzie kontynuowana. W tym miejscu warto wspomnieć, że to właśnie kształt wprowadzonych dotychczas zmian w sądownictwie był przyczyną sporu na linii Warszawa-Bruksela, który spowodował blokadę wypłaty unijnych funduszy na Krajowy Plan Odbudowy.

- Może przy tym też zostały popełnione jakieś błędy, ale czasu nie cofniemy. Ja mogę tylko państwa zapowiedzieć, że ponieważ sądy są ostatnią barykadą państwa, można powiedzieć zamykają system państwowy, podejmują te ostateczne decyzje, tam gdzie jest spór. Mówię także o sądach administracyjnych. To w związku z tym ich naprawa jest naszym fundamentalnym obowiązkiem. I prędzej czy później my to zrobimy – uzupełnił Kaczyński.

