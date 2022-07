„Niedyskrecje parlamentarne”: Ugotowany Trzaskowski, trudne chwile Schetyny i kulisy planu Tuska

– Rafał Trzaskowski jest ugotowany –mówi nam jeden z jego znajomych. Problemów prezydentowi Warszawy może przysporzyć przesunięcie wyborów samorządowych. – Jeśli PiS przeniesie wybory samorządowe na wiosnę 2024 roku, to Trzaskowski nie będzie mógł startować do Sejmu. Bo wtedy, kiedy się do niego dostanie, zostawi miasto na kilka dobrych miesięcy. To oznaczałoby wprowadzenie komisarza do Warszawy, a tego wyznacza premier. Więc gdyby wybory parlamentarne wygrało PiS, to w stolicy będzie ich nominat. Platforma nie pozwoli do powstania takiego scenariusza – mówi nasz rozmówca.

Zwolennicy Donalda Tuska z pewnym niedowierzaniem patrzą na tarcia między nim, a Rafałem Trzaskowski. Zdaniem naszego rozmówcy z PO, Trzaskowski nigdzie się z Platformy nie wybiera.

– Dokąd miałby pójść? Do Szymona Hołowni, z którym się nie zgadza w ani jednym przecinku? – mówi poseł PO.