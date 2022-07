Zbezcześcił pomnik Lecha Kaczyńskiego. Policja opublikowała zdjęcie sprawcy

W Siedlcach, przy skrzyżowaniu ulic Cmentarnej i Wojskowej stoi pomnik Lecha Kaczyńskiego. W ubiegłym tygodniu nieznany mężczyzna oblał monument srebrną farbą. Teraz na podstawie art. 261 kodeksu karnego sprawcy poszukuje policja, publikując jego wizerunek. Zdjęcia pochodzą z miejskiego monitoringu.

Atak na pomnik Lecha Kaczyńskiego

– Widoczny na zdjęciach mężczyzna dokonał znieważenia obelisku poprzez jego pomalowanie. W związku z powyższym, jeżeli ktoś z państwa rozpoznaje osobę z fotografii, proszony jest o kontakt z komendą miejską policji w Siedlcach pod nr tel. 47 707-23-60 lub 112 – wskazała nadkom. Agnieszka Świerczewska.

W myśl kodeksu karnego za „znieważanie pomnika lub innego miejsca publicznego urządzonego w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego, lub uczczenia osoby, osoba, która dopuściła się takiego czynu, może oczekiwać na grzywnę lub karę ograniczenia wolności”.

Jak donosi „Super Express”, rok temu doszło do podobnego incydentu. Wówczas naprawą szkód zajęło się miasto a koszty ponieśli wszyscy mieszkańcy.

Pomnik Kaczyńskiego zdewastowany

To nie pierwsza taka sytuacja. W noc poprzedzającą 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej w Opolu Lubelskim również zniszczono monument z wizerunkiem byłego prezydenta. Tablica i płaskorzeźba z wizerunkiem prezydenta zostały wówczas oblane brązową farbą. Z kolei jesienią 2021 roku doszło do zniszczenia tablicy poświęconej pamięci Kaczyńskiego we Wrocławiu. Łącznie w naszym kraju jest blisko 150 pomników, tablic oraz innych form upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego.

