Uwaga! TVN. 6-latek z dyktafonem w przedszkolu. „Tylko spróbuj mnie uderzyć, to zęby wybiję wszystkie”

Karol chodził do publicznego przedszkola, ale ze względu na stwierdzony autyzm i potrzebę specjalnego kształcenia powinien być traktowany z większą uwagą i empatią. – Karol miał niespełna trzy lata, kiedy zdiagnozowano u niego autyzm. Zdarza mu się krzyknąć, zapiszczeć, biegać nagle dookoła. Rozładowuje w ten sposób emocje, z którymi sobie nie radzi – opowiada Jolanta Dytko, matka chłopca. Karol od 4 lat pracuje z psychologiem, psychiatrą, logopedą i specjalistami od integracji sensorycznej.

– Dzieci ze spektrum autyzmu, mające nadwrażliwość słuchową, przyjmują nie tylko krzyki, ale także podniesiony ton głosu jako torturę. Dla nich to nie różni się od kary fizycznej. To ból, który ktoś im zadaje. Jeśli nauczyciel, opiekun w przedszkolu jest zdenerwowany, to możemy być pewni, że zdenerwowany będzie też jego podopieczny – tłumaczy Monika Szubrycht, neurologopeda.

W przedszkolu Karol powinien uczyć się indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięcioosobowej. Powinien mieć nauczyciela wspomagającego, przypisanego wyłącznie do niego. W przypadku Karola przez 3 lata była to pani, do której rodzice nie mieli zastrzeżeń. Niepokojące zmiany w zachowaniu chłopca nastąpiły w momencie, kiedy jego nauczycielka wspomagająca, poszła na urlop macierzyński.

– Kiedy rano Karol miał iść do przedszkola, zawsze mówił, że się źle czuje, że coś się dzieje, że boli go głowa albo brzuch. Opowiadał, że panie go szarpały, krzyczały na niego. Mówiły i straszyły, że zadzwonią po policję i zabiorą go do więzienia. Byłam razem z mężem u pani dyrektor i mówiliśmy jej, że coś się złego dzieje, bo Karol zmienił swoje zachowanie i opowiada dziwne rzeczy. Pani dyrektor pytała, czemu mu tak bezgranicznie wierzymy i to z nim jest problem – opowiada matka 6-latka. I dodaje: – Jak pedagog może powiedzieć do rodzica, że zamknie mu dziecko w zakładzie psychiatrycznym? Tego dnia, kiedy usłyszałam te słowa, ukryliśmy u syna dyktafon, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę się dzieje w przedszkolu.

Dyktafon

Jak relacjonują dziennikarze programu Uwaga! TVN, na zarejestrowanych nagraniach słychać opiekunki, które wyzywają, straszą i przedrzeźniają 6-letniego chłopca. Oryginalne nagrania, to zapis 4 dni, ale rodzice Karola są przekonani, że do takich sytuacji dochodziło częściej.

To niektóre z zarejestrowanych wypowiedzi: „Chyba klapa w tyłek dawno nie dostałeś”, „Tylko spróbuj mnie uderzyć, to zęby wybiję wszystkie”, „Wstać do ciebie Karol? Wiesz, że ja bez potrzeby nie wstaję”, „Powiem mamie, że mnie dusisz. Chcę do mamy! Ja chcę do mamy!”.

– Żeby dziecko tak płakało i wzywało pomocy, to co tam się musiało dziać? Czuję taką złość i niemoc, że mnie tam nie było. Dopiero po podstępie (z dyktafonem – red.) dowiedzieliśmy się, jak naprawdę Karola traktują panie w przedszkolu – opowiada Jolanta Dytko.