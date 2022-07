Pogoda podzieli Polskę na pół. Wtorek pod znakiem burz i deszczu

We wtorek pogoda podzieli Polskę na dwie strefy. Na północnym zachodzie kraju będzie na ogół pogodnie, choć miejscami możliwe są przelotne opady. Gorsza pogoda czeka pozostałą część kraju, nad którą rozciągnie się strefa opadów. W trakcie burz możliwy porywisty wiatr do 80 km/h. Największe opady deszczu spodziewane są na wschodzie i południu kraju, do 30-40 mm.

W całym kraju ciepło, choć nie upalnie. Na termometrach od 22-23 stopni nad morzem, po 24-25 w centrum kraju i niewiele ponad 20 na południu. Ochłodzenie i opady deszczu będą utrzymywać się także w kolejnych dniach. W środę i czwartek temperatura nie przekroczy 24 stopni. W wielu miejscach spodziewane są burze.

Uwaga na burze i grad. Alerty IMGW

We wtorek w południowo-wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW I i II stopnia przed silnym deszczem z burzami. „Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 40 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h, możliwy grad” – czytamy.

twitter