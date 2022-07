Wyniki matur 2022. „Wypadły lepiej niż rok temu”

Tegoroczne matury rozpoczęły się w tym roku 4 maja egzaminem z języka polskiego. Ostatni z egzaminów miał miejsce 23 maja. Maturzyści, którzy z uzasadnionych powodów nie mogli przystąpić do matury w głównym terminie, zrobili to w terminie dodatkowym, który miał miejsce w dniach 1-15 czerwca. 5 lipca wszyscy maturzyści poznają długo wyczekiwane wyniki matur 2022.

Wyniki matur 2022. CKE opublikuje je od 8.30

Wyniki matur 2022 będzie można sprawdzić na stronie CKE pod adresem wyniki.edu.pl już od godz. 8:30. Po dostaniu się na stronę należy się zalogować, używając do tego loginu, którym jest numer PESEL ucznia oraz hasła otrzymanego w szkole. Zapominalscy mogą skorzystać z opcji „Nie pamiętam hasła”. Wówczas nowe hasło zostanie wysłane na powiązany z kontem adres mailowy.

Gdy uda nam się już zalogować należy wybrać egzamin i kliknąć w pole z jego nazwą. Wówczas pojawią się procentowe wyniki egzaminu. Będzie można również sprawdzić poprawne i niepoprawne odpowiedzi po kliknięciu na konkretny egzamin. Z kolei o godz. 10.30 Centralna Komisja Egzaminacyjna poda ogólnopolskie wyniki matur 2022.

Matura 2022 w terminie poprawkowym

5 lipca również ruszy proces składania oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Taki dokument należy złożyć najpóźniej do 12 lipca przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. W praktyce należy to zrobić w sekretariacie szkoły.

Uczniowie, którym nie uda się uzyskać minimalnej liczby punktów, będą mogli przystąpić do matury poprawkowej. Skorzystać będą mogły z tej opcji wyłącznie osoby, które przystąpią do wszystkich obowiązkowych egzaminów, ale nie zaliczą tylko jednego z nich. Jeżeli minimalnej liczby punktów nie uzyskają na więcej niż jednym egzaminie, na poprawę będą musieli zaczekać rok.

Wyniki tegorocznych matur komentował w Polskim Radiu 24 minister edukacji Przemysław Czarnek. Jak wskazał, gdy uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej, lepiej poradzili sobie z egzaminem. – Łatwiej było przygotować się z nauczycielami i myślę, że to zaważyło na tym, że matury wypadły lepiej – mówił. – Wynik jest inny niż dwa lata temu, ale lepszy niż rok temu – zdradził minister edukacji. Wspomniał też, że zmienione zostały nieco wymagania, co również mogło przyczynić się do poprawy wyników.

