Bohaterka słynnego wojennego zdjęcia pojawiła się w Warszawie

Obywatelka Kanady Kim Phuc Phan Ti wraz z mężem Bui Huy Toan przyleciała w poniedziałek z Toronto do Warszawy. Wszystko po to, aby towarzyszyć grupie 236 uchodźców z Ukrainy, którzy odlatywali do Kanady. Samolot prywatnej organizacji pozarządowej z uchodźcami na pokładzie udał się do miasta Regina, stolicy kanadyjskiej prowincji Saskatchewan – poinformowało Associated Press.

59-latka powiedziała, że chce, aby jej historia i praca na rzecz uchodźców były przesłaniem pokoju. Samolot pilotował założyciel organizacji pozarządowej Solidaire, argentyński filantrop i pilot Enrique Pineyro. Na pokładzie maszyny obecny był również przedstawiciel hiszpańskiej organizacji Open Arms. „Dzisiaj Kim Phuc Phan Ti dołącza do nas w nowym korytarzu humanitarnym do Kanady, obok 236 uchodźców, ofiar niszczącej inwazji Ukrainy, aby potępić wszystkie wojny” – skomentowali.

Samolot na pokładzie, którego grupa uchodźców z Ukrainy odleciała do Kanady, miał specjalną antywojenną grafikę, której głównym elementem było słynne zdjęcie zrobione w 1972 r. podczas wojny w Wietnamie. Fotografia przedstawiała jak, jako 9-letnia dziewczynka, Kim Phuc Phan Ti ucieka nago z poważnymi oparzeniami 3. stopnia po bombardowaniu napalmem.

Zdjęcie wykonano w okolicach wioski Trang Bang w południowym Wietnamie. W momencie, gdy dziewczynka biegła drogą i krzyczała „gorąco, gorąco”, zauważył ją wietnamski fotograf Huynh Cong Ut, znany bardziej jako Nick Ut. Fotografia 21-latka została nagrodzona nagrodą Pulitzera. Z kolei Kim Phuc Phan Ti została określona mianem „Napalm Girl”. Kobieta mieszkała w Wietnamie do 1992 r.

