Wyniki matur 2022. Przemysław Czarnek: Jest się z czego cieszyć

Przemysław Czarnek pogratulował wychowawcom i nauczycielom. – Jest się z czego cieszyć – powiedział. Szef MEiN przyznał, że matura 2022 była spokojniejsza. Wszystko przez to, że nauka odbywała się stacjonarnie. Minister edukacji i nauki przyznał, że spodziewał się lepszych wyników. Około 10 tys. uczniów więcej zdało maturę niż w zeszłym roku. 268 257 osób przystąpiło do matur, wśród nich były 34 osoby z Ukrainy.

Łącznie maturę 2022 zdało 209 837 uczniów, co stanowi 78,2 proc. Prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego ma 41 587 osób (15,5 proc.). Z kolei egzaminu dojrzałości z więcej niż z jednego przedmiotu nie zdało 16 833 (6,3 proc.). Jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, z polską maturą poradziło sobie 52,9 proc. osób, które przystąpiły do egzaminu. 41,2 proc. ukraińskich uczniów będzie mieć prawo do poprawki, a dwie osoby będą musiały zaczekać do przyszłego roku.

Jeśli chodzi o przedmioty najsłabiej wypadła matematyka. Zdało ją jedynie 82 proc. uczniów. Dla porównania egzamin z języka litewskiego, który był jednym z języków obcych do wyboru, zdali wszyscy, którzy do niego podeszli. Uczniom dobrze poszedł również język białoruski, gdzie zdało 99 proc., czy języki ukraiński i francuski, gdzie zdawalność wyniosła 98 proc. Z językiem angielskim poradziło sobie 94 proc. uczniów, a z językiem polskim 95 proc.

Przebieg egzaminu maturalnego monitorowało 1 604 obserwatorów. Najlepiej matura poszła w woj. mazowieckim oraz małopolskim, gdzie zdało ją 82 proc. uczniów. Z kolei najsłabiej z egzaminem dojrzałości poradzili sobie maturzyści z woj. dolnośląskiego – 75 proc. Doszło także do 244 przypadków unieważnienia matury, co było najniższym wynikiem od 10 lat. Z kolei z egzaminu dojrzałości zwolnionych było 1 259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówił, że większość osób wybrała sobie jeden przedmiot dodatkowy. Maturzyści najczęściej mierzyli się z j. angielskim, j. polskim, matematyką, geografią czy chemią. Smolik przypomniał, że niezadowoleni mogą odwołać od wyników matur 2022. Przyznał również, że matura w przyszłym roku będzie trudniejsza. Będzie również powrót do egzaminów z części ustnej.

