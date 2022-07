Orbitowski dla „Wprost”: Dostałem covida. Mało brakowało, a bym o tym nie wiedział

W Niemczech notują po 100 000 zakażeń dziennie, co oznacza wzrost mniej więcej o połowę, rośnie we Francji i we Włoszech, pojawiają się głosy, że wirus wraca. Moim zdaniem po prostu nigdzie sobie nie poszedł. Mutuje. Pojawiają się nowe odmiany, bardziej zaraźliwe, lecz mniej śmiercionośne.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce pozostaje równie tajemnicza co sekrety Trójcy Świętej. Rozmontowano systemy ochrony pandemicznej i wczesnego ostrzegania. Ludzie – tak jak ja – testują się sami i zachowują wiedzę o ewentualnej chorobie dla siebie. Przybyły do nas miliony wojennych uciekinierów. Często nie wiemy nawet, czy są zaszczepieni, a jeśli tak to czym i kiedy. Chorują po cichu. Wirus krąży bez żadnej kontroli i tak już chyba zostanie. Ludzie muszą poradzić sobie sami. Może to i lepiej?