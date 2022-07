Fatalnie wyglądające zderzenie z hulajnogą. Jechało na niej dwóch nastolatków

We wtorek 28 czerwca w Stargardzie w województwie zachodniopomorskim doszło do bardzo groźnego zderzenia samochodu osobowego z hulajnogą. Dwóch rannych 13-latków do tej pory przebywa w szpitalu. Jak ustalił TVN24, ich stan jest na szczęście stabilny.

Do opisywanej tutaj kolizji doszło około godziny 16 przy dobrych warunkach pogodowych. Pędzący na hulajnodze chłopcy z wielkim impetem zderzyli się z pojazdem, który właśnie zjeżdżał z ronda. Wszystko nagrała kamera samochodu znajdującego się z tyłu, na rondzie. – Otrzymaliśmy wezwanie do Stargardu na ulicę Broniewskiego dotyczące dwóch chłopców, którzy jechali na hulajnodze i zostali potrąceni przez samochód osobowy – poinformowała TVN24 rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel. Jeden z poszkodowanych chłopców ma złamaną nogę. Drugi, w znacznie cięższym stanie, trafił do szpitala nieprzytomny, z urazem czaszkowo-mózgowym i z urazem ręki. We wtorek 5 lipca rzeczniczka szpitala przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie doktor Joanna Woźnicka przekazała mediom, że nastolatkowie nadal przebywają w szpitalu pod opieką lekarzy. Ich stan jest jednak oceniany jako stabilny. Wypadek z hulajnogą w Stargardzie. Pokazano nagranie Policja przekazała, że kierowca biorący udział w zdarzeniu był trzeźwy. W trakcie dalszego dochodzenia sprawdzone zostaną dokładne okoliczności całego wypadku. Dużą rolę odegra tu z pewnością nagranie z kamery samochodowej. Wideo z makabrycznie wyglądającym zderzeniem upublicznione zostało ku przestrodze. Przy zbyt dużej prędkości trudno jest w jakikolwiek sposób zapobiec tego typu przypadkom. Czytaj też:

