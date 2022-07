Krzysztof Bosak ostro o Zjednoczonej Prawicy: PiS jest antypolskie, a Solidarna Polska to hipokryci

Nadchodzące lato nie będzie czasem wytchnienia dla polityków. Wszyscy planują jeździć po kraju i rozmawiać z Polakami. Także Konfederacja, której poseł Krzysztof Bosak był gościem programu „Mówiąc Wprost”.

Zarówno Jarosław Kaczyński jak i Donald Tusk biorą udział w wiecach, ale – na co zwracają niektórzy analitycy – proponują rozwiązania, które już były. Czy to czas na ich polityczną emeryturę? Poseł Bosak zwrócił uwagę na to, że ważniejsze jest to, kto ich zastąpi.

– Ciekawe rzeczy dzieją się poza partiami. Proszę popatrzeć, kim był Morawiecki, kiedy PO była u szczytu władzy? Nikt kompletnie nie zwracał na niego uwagi. Postacie, które zastąpią obecną kadrę zarządczą PO i PiS, są teraz poza tymi partiami. Kto dopinał zdradzieckie porozumienie z Komisją Europejską? Buda i Puda. Kim oni byli, kiedy PiS zaczynał rządy w 2015 r.? Czy ktoś wtedy o nich słyszał? Tak samo minister Moskwa. Była wtedy nikim, nie bójmy się tego słowa – mówi Krzysztof Bosak.

– Tak to w tej chwili wygląda. To są króliki z kapelusza. To nie jest PiS, to są króliki z kapelusza wyjmowane po to, żeby realizować politykę niepolską w Polsce. Dość ekscytowania się tym procesem – mówi poseł Konfederacji. W rozmowie odniósł się także do faktu, że jego wypowiedzi na temat wpływu Komisji Europejskiej na polską politykę i prawodawstwo, brzmią bardzo podobnie do słów, które w tej kwestii wypowiadają posłowie Solidarnej Polski.

Czy to wyraz zbliżenia stanowisk? – Nie ma i nie będzie tematu porozumienia wyborczego z Solidarną Polską. Dla nas to hipokryci. Jeżeli ktoś ma do powiedzenia to, co my mówimy w tej sprawie, to powinien przestać głosować z rządem. Byliśmy świadkami medialnego udawania przez Solidarną Polskę, że są przeciw temu i jednocześnie głosowania za różnymi wykonawczymi przepisami do tego w sejmie – mówi Krzysztof Bosak.

