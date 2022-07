Andrzej Duda apeluje o „zaciśnięcie zębów”. Odpowiedział mu Donald Tusk

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami powiatu lipskiego zabrał głos w sprawie wysokiej inflacji. Zapewnił, że „polskie władze czuwają i działają”, by zminimalizować presję inflacyjną. Duda wyjaśniał dlaczego mimo wysokiej inflacji zgodził się podpisać ustawę ws. czternastej emerytury.

– No, bo jestem proszę państwa normalny. Dlatego się na to zgodziłem. Mam pełną świadomość tego, że właśnie te emerytury, często tak bardzo biedne, zżera ta właśnie inflacja. I że są to ludzie, którym potrzeba wsparcia w pierwszej kolejności. Ta czternasta emerytura to będzie naprawdę ratunek w trudnościach – powiedział Duda.

Prezydent zabrał głos ws. inflacji. Zwrócił się z apelem do Polaków

Prezydent zaapelował do obywateli o „zaciśnięcie zębów i pozostanie optymistami”. Do jego słów odniósł się lider PO Donald Tusk „Dziś tysiące kredytobiorców dostało z banku informację o wyższych ratach. Wszyscy ufnie i z optymizmem zacisnęli zęby” – napisał.

„Dlatego zagłosujcie na mnie. Podniosę wam wiek emerytalny to nawet się nie nacieszycie spłaconym kredytem na emeryturze” – dodał były premier.

