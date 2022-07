Znęcał się nad kotem, policja trafiła na nagranie. 31-latek w areszcie

W ubiegłą niedzielę służby prasowe ostrołęckiej komendy policji znalazły w mediach społecznościowych film, na utrwalono moment znęcania się nad zwierzęciem. Na nagraniu widać mężczyznę, który po wyjściu ze sklepu z impetem kopnął kota.

„Siła uderzenia była tak dużą, że zwierzę upadło kilka metrów dalej. Po zdarzeniu mężczyzna wsiadł do auta i odjechał. Film wywołał duże poruszenie wśród mieszkańców. Niestety w wyniku kopnięcia zwierzę doznało poważnych obrażeń ciała, w postaci licznych złamań i częściowej utraty wzroku. Znalazło się pod opieką weterynarza” – relacjonuje mazowiecka policja w wydanym komunikacie.

31-latek trafił do aresztu. Może spędzić w więzieniu trzy lata

Połączone działania policjantów z komisariatu policji w Myszyńcu oraz prokuratury, a także duży odzew zbulwersowanych mieszkańców pozwolił szybko ustalić tożsamość podejrzewanego o dokonanie przestępstwa mężczyzny. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego.

We wtorek 5 lipca policjanci pojechali na miejsce, w którym miał przebywać podejrzany. Gdy 31-latek zobaczył policjantów, przeskoczył przez ogrodzenie i próbował uciec. Mundurowi ruszyli za nim w pościg. Mężczyzna został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu. Za znęcanie się nad zwierzęciem grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

