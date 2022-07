Uwaga! TVN: Reporter Uwagi! zatrudnił się w jednej z polskich ubojni. „Co przyszło? Leżaki”

Stowarzyszenie „Otwarte klatki” dostało niepokojące informacje o jednej ze śląskich ubojni. – Chcieliśmy je sprawdzić. Na miejscu pojawiliśmy się kilka razy, ale od pierwszego zaobserwowanego transportu było widać, że pracownicy nie zachowują się w odpowiedni sposób – mówi Aleksander Kot.

Aktywiści nagrali moment rozładunku bydła i koni. – Pracownicy biją zwierzęta twardym przedmiotem po głowie, po kręgosłupie, po kończynach. Kłują zwierzęta prętem. I jeszcze jest sytuacja z „leżakami” – wskazuje Aleksander Kot.

„Leżaki”

Reporter programu Uwaga! TVN zatrudnił się na linii produkcyjnej tej ubojni. Udało mu się zarejestrować rozmowy pracowników zakładu. To zapis jednej z nich:

– Co przyszło? – pyta jeden z mężczyzn.

– „Leżaki” – słyszy w odpowiedzi.

– Dzisiaj miały więcej nie przyjeżdżać.

– Jedziemy z tym, k***.

– Daj no telefon do „Kambodży”.

– Do tego „leżaka” go bierzesz?

– Tak.

– Kiedy one przyjadą?

– Nie wiem.



Zakład, w którym pracował reporter jest duży i nowoczesny. Do pomieszczenia, gdzie przyjmowane i ogłuszane są krowy ma dostęp tylko kilku pracowników, w tym główny rzeźnik o pseudonimie „Kambodża”. Dziennikarz Uwagi! nie mógł wejść do miejsca, gdzie przyjmowane są transporty zwierząt i widział tylko przygotowane do rozbioru mięsa tusze. Doświadczeni pracownicy rozmawiali jednak o pojedynczych „leżakach”, które najczęściej miały przyjeżdżać razem ze zdrowymi krowami i końmi. Leżące krowy miały być zabijane jako pierwsze.

– Mamy chyba 60 sztuk koni, a bydła jest 150. Idzie jakaś jedna sztuka bydła, bo to pewnie jakiś „leżak” był – mówi mężczyzna. – To z Leżajska, tak? – dopytywał reporter. – To znaczy? – usłyszał w odpowiedzi. – Mówisz: „leżak”, Leżajsk? – ponowił pytanie. – „Leżak” to znaczy, że była to chora krowa i by nie przeżyła – wyjaśnił reporterowi pracownik zakładu.

Wcześniejsze nagrania aktywistów przypomniały aferę, którą trzy lata temu ujawniono w programie Superwizjer TVN. Jak przypominają dziennikarze programu Uwaga! TVN, w Polsce przez lata istniał masowy, czarny rynek handlu bydłem chorym i padłym. W wielu ubojniach pod osłoną nocy zabijano chore krowy nazywane w slangu hodowców „leżakami”. Zwierzęta przed śmiercią straszliwie cierpiały, a ich mięso, które nigdy nie powinno być sprzedawane, trafiało potem na stoły odbiorców w Polsce i Europie. Służby weterynaryjne i organy ścigania, które latami przymykały oko na handel i zabijanie tzw. „leżaków”, zareagowały dopiero wtedy, gdy dziennikarze Uwagi! TVN nakryli przestępców na gorącym uczynku. Proces właścicieli i pracowników ubojni pod Ostrowią Mazowiecką trwa do dziś.