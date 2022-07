Hiszpanie ostrzegają przed podróżami do Polski. Nasz kraj jak Mołdawia czy Serbia

Resorty spraw zagranicznych każdego kraju publikują na swoich stronach internetowych ostrzeżenia dla obywateli, informując ich o zagrożeniach w różnych krajach. Turyści i pracownicy wyjeżdżający za granicę mogą z takich miejsc dowiedzieć się o wysokim poziomie przestępczości, katastrofach naturalnych czy zagrożeniu konfliktem zbrojnym w regionie. Podobną mapę opublikowało właśnie MSZ Hiszpanii, a Polska oznaczona została na niej pomarańczowym kolorem.

Zdecydowanie najgorzej Hiszpanie ocenili Ukrainę, barwiąc ją na czarno. Kraj, na terytorium którego toczy się obecnie krwawa wojna, jest zdecydowanie odradzany wszystkim podróżnym. „Jeśli istnieje kraj, w którym w żadnym wypadku nie można postawić stopy tego lata, to jest to Ukraina. Konflikt rozpętany po rosyjskiej inwazji uczynił to terytorium najniebezpieczniejszym krajem w Europie, według Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tym samym Ukraina stała się jedynym tak niebezpiecznym miejscem w całej Europie, dołączając do innych krajów na poziomie międzynarodowym, takich jak Afganistan, Syria czy Erytrea” – podkreślono w raporcie.

Unia Europejska bezpieczna, Polska wyjątkiem

Kolorem czerwonym, kolejnym na skali, oznaczone zostały m.in. Rosja i Białoruś, uznane za agresorów w konflikcie z Ukrainą. Białoruś co prawda nie uczestniczy aktywnie w działaniach militarnych, jednak użycza swojej infrastruktury większemu sąsiadowi i przez Ukrainę uznawana jest za wrogie państwo. Następny jest kolor pomarańczowy – to ten, który przypadł m.in. Polsce. Oprócz naszego kraju oznaczono nim np. Mołdawię czy Serbię. Wszystkie te kraje łączy fakt, że światowi analitycy typują je jako ewentualne miejsca, w których może eskalować konflikt Zachodu z Rosją. Co zaskakujące, państwa bałtyckie i Finlandia zostały oznaczone kolorami znajdującymi się dwa poziomy niżej na skali. Oprócz Polski wszystkie kraje Unii Europejskiej oznaczono kolorem morskim w dwóch odcieniach, uznając je za bezpieczne.

