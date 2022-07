Z tego tekstu Tomasza Lisa pogarda wylewa się strumieniami. „To nie PiS zniszczył polskie dziennikarstwo”

Długoletni redaktor naczelny jednego z najpopularniejszych tygodników opinii odszedł w niesławie, ale zdążył w pożegnalnym tekście odsądzić od czci i wiary prawie wszystkich polskich dziennikarzy. Chodziło mu nie tylko o to, że stoją po złej politycznej stronie, ale o to, że większość z nich nawet nie wie, że są jakieś strony, ani o jaką stawkę toczy się gra. Zdaniem Tomasza Lisa to PiS swoimi chytrymi manewrami doprowadził polskie dziennikarstwo do tego żałosnego stanu.

Może nie ma sensu zajmowanie się opiniami byłego redaktora naczelnego, bo najbardziej prawdopodobne wydaje się, że te oskarżenia wobec koleżeństwa rzucał w samoobronie, by odwrócić uwagę od prawdziwych, obyczajowych, przyczyn swojego odejścia i zasugerować, że powinien pozostać w naszej wdzięcznej pamięci jako polityczny bohater.