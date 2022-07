Niespokojna pogoda nad Polską. Trąby powietrzne, chmury stropowe i intensywne ulewy

Weekend dopiero się zaczyna, a pogoda już nas nie rozpieszcza. Łowcy burz wypatrzyli na Pomorzu, w miejscowości Nowy Staw, lej kondensacyjny. Nie potwierdzono informacji, żeby zszedł na ziemię. Podobną trąbę powietrzną dostrzeżono w Mielcu.

Lepiej nie było w Małopolsce, nad Krakowem przeszła rotująca chmura stropowa. Łowcy burz wyjaśniają, że „mocno rotująca chmura stropowa może być zapowiedzią bardzo silnej trąby powietrznej, która może utworzyć się w ciągu kilku minut, czasami nawet w ciągu godziny (...) w konsekwencji może doprowadzić do powstania groźnych zjawisk burzowych”.

Przez centralną Polskę przeszły dziś bardzo silne ulewy. W podwarszawskim Wołominie ulice zostały zalane.

Wygląda na to, że miłośnicy ciepłej i słonecznej aury w najbliższy weekend będą mocno zawiedzeni. Zwłaszcza w niedzielę czeka nas znaczące ochłodzenie, a na domiar złego pogodę będą psuły kolejne opady deszczu.

Pogoda na weekend. W niedzielę mniej niż 20 st. C w całym kraju

W najbliższych dniach warto pamiętać o zabraniu ze sobą parasoli. O ile w piątek i sobotę na termometrach w całym kraju zobaczymy ok. 20-23 st. C, o tyle w niedzielę nie odnotujemy więcej niż 19 st. C. Najwyższe wartości pokażą termometry nad morzem i na południowym wschodzie. W centrum i na południu spodziewajmy się wartości rzędu 17-18 st. C.

Przez cały weekend będą towarzyszyły nam opady deszczu. Wyjątkiem będą wschodnie regiony kraju, do których strefa opadów dotrze dopiero w niedzielę.

Kiedy wrócą upały? Przyjdzie jeszcze poczekać

Spore zmiany czekają nas po niedzieli. Już w poniedziałek temperatury wrócą w okolice 20-23 st. C, a z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. Pierwsze 30-stopniowe wartości na termometrach prognozowane są już na czwartek 14 lipca. Wówczas do nawet 32 st. C ociepli się na południu kraju. Im dalej na północ, tym chłodniej. W centrum odnotujemy wówczas 24-26 st. C, a nad morzem 20-21 st. C.

Prawdziwy żar z nieba poleje się jednak dopiero po kolejnym weekendzie. Już w poniedziałek 18 lipca na termometrach w regionach zachodnich zobaczymy nawet 40 st. C. Gorąco zrobi się m.in. nad morzem, gdzie prognozowane jest 34-35 st. C. Wzrost temperatur nie będzie jednorazowy. Wręcz przeciwnie, modele długoterminowe wskazują, że bardzo wysokie temperatury będą nam towarzyszyły co najmniej do czwartku 21 lipca. W każdy z tych dni w większości kraju odnotujemy więcej niż 35 st. C.

