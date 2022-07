Podpalił się przed komisariatem policji. 35-latek nie żyje

W poniedziałek 4 lipca podlaska policja poinformowała, że w pobliżu budynku komendy 35-letni mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił. „Postronny świadek oraz oficer dyżurny policji zaczęli gasić mężczyznę, palący się trawnik oraz pobliski krzak. Po zaopatrzeniu medycznym przez załogę karetki pogotowia ratunkowego Damian S. został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, a następnie przyjęty na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej” – relacjonują śledczy. Mężczyzna „nie posiadał żadnych transparentów, nie są znane powody takiego czynu” – podała podlaska policja na Twitterze.

Podpalił się przed komendą. Prokuratura bada okoliczości

W piątek 8 lipca Prokuratura Okręgowa w Łomży poinformowała, że 35-latek nie żyje. „Prokuratura Okręgowa w Łomży nadzoruje śledztwo dotyczące zaistniałego w dniu 4 lipca 2022 roku około godziny 17:15 przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Kolnie doprowadzenia namową lub przez udzielenie pomocy Damiana S. do targnięcia się na własne życie poprzez samopodpalenie” – podaje łomżyńska prokuratura. Czyn ten podlega pod artykuł 151 Kodeksu Karnego, co oznacza, że jeżeli śledztwo wskaże osoby powiązane ze śmiercią mężczyzny, może im grozić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

