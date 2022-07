Uwaga! TVN: Rodzina walczy o zdrowie 5-letniej Zosi. Zagrożenie pojawiło się w sąsiedztwie

Choć Zosia ma dopiero pięć lat, to dużo już wycierpiała. Urodziła się z wrodzoną wadą serca, która powoduje, że krew nie jest prawidłowo natleniana. Jak mówi jej mama, dziewczynka zaraz po przyjściu na świat, walczyła o każdy oddech. – Dwa razy przeżyliśmy operacje ratujące życie. Podczas pierwszej usłyszeliśmy, żeby się z Zosią pożegnać. Żyła z otwartym mostkiem, miała niewydolność wielonarządową. Niewydolność krążeniowo-oddechową. Przeszła zakażenie bakteryjne, sepsę. Była dializowana, bo nerki nie chciały podjąć pracy – wylicza Monika Federowicz.

„Z każdym dniem idzie do przodu”

Zosia, dzięki zbiórce pieniędzy, między innymi wśród mieszkańców Nidzicy, przeszła trzecią operację w renomowanej klinice w Niemczech. – Przeszła bardzo dużo, ale bierze to na klatę i z każdym dniem idzie do przodu – cieszy się pani Monika.

Operację wykonywał prof. Edward Malec, który od lat podejmuje się korekcji najbardziej złożonych wad serca. – Zosia urodziła się z pojedynczą komorą serca i ta komora została wykorzystana jako ta, która pompuje krew do całego ciała. Natomiast dopływ krwi do płuc odbywa się u Zosi w sposób bierny, pod niskim ciśnieniem żylnym. Do tego warunkiem koniecznym jest idealny stan płuc – zaznacza lekarz.

Węzeł betoniarski

Dlatego rodzice Zosi zdecydowali, że będą mieszkali z córką u jej dziadków w spokojnej i cichej okolicy. – Od samego początku było świetnie. Cisza, spokój, świeże powietrze. Wczoraj wieczorem biegały sarenki po łąkach. I Zosia, i starsza córka mają świetne warunki do rozwoju – uważa pani Monika.

Działka, na której mieszka rodzina, przez lata sąsiadowała z terenem, na którym znajdowały się głównie magazyny. Jak informują dziennikarze programu Uwaga! TVN, rok temu teren wykupił nowy właściciel i kilka miesięcy temu za płotem rozpoczęły się uciążliwe prace. – Sprawdzaliśmy w różnych miejscach i nigdzie nie było to zgłoszone – mówi pani Monika. I dodaje: – Mój tata domyślił się, że będzie to węzeł betoniarski.

– Wiadomo, z czym to się wiąże. Z wszechobecnym kurzem i wszechobecnym hałasem. Okrada się nas z ciszy, spokoju – ubolewa Grzegorz Mioduszewski, dziadek Zosi.

Właścicielem sąsiedniej posesji został lokalny biznesmen, który wytwarza różne elementy z betonu. – Ile tego, co tam się robi będziemy mieli w płucach? Moja wnusia jest chora, jest po trzech operacjach na otwartym sercu. Ja sam jestem po zawale, mam 30 proc. wydolności serca – żali się pan Grzegorz.