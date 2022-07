Duży spadek temperatury w weekend. Do tego deszcz i burze z silnym wiatrem

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W północno-wschodniej części kraju możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19℃ na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 22℃ w centrum kraju, do 23℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W trakcie burz powieje silnie, w porywach wiatr osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na kolejne dni

Na drugi dzień weekendu prognozowane jest umiarkowane i duże, kłębiaste zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 10-25 l/mkw. Na północy i w centrum pojawią się burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 17℃ na Górnym Śląsku, przez 18℃ w centrum kraju, do 20℃ na Podkarpaciu. Będzie wiać północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Kiedy zagrzmi, okaże się silny, w porywach rozpędzając się do 80 km/h.

W poniedziałek czeka nas umiarkowane zachmurzenie kłębiaste wzrastające do dużego z opadami deszczu rzędu 5-20 l/mkw. W centrum i na wschodzie kraju mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna osiągnie od 18℃ na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 19℃ w centralnych regionach, do 22℃ na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, podczas burz silny z porywami do 80 km/h.

