Znaczny wzrost zakażeń koronawirusem. Wiceminister zdrowia podał dane

– W sobotę odnotowano 1264 nowe przypadki, a liczba chorych przebywających w szpitalu przekroczyła 500 osób. Tydzień do tygodnia to wzrost o ponad 100 proc. – powiedział w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił, że to „pierwszy rok, kiedy odnotowujemy taki wzrost w okresie letnim”.

Minister mówił też, że dominujące obecnie mutacje to BA5 i BA4, które „nie powodują aż tak dużych objawów klinicznych. Był także pytany ogranicę 5 tys. zakażonych w szpitalach, po przekroczeniu której rząd miałby podjąć działania w związku z sytuacją epidemiczną.

– Do tej liczby 5 tys. za bardzo się nie przywiązujemy, to będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej w kraju – powiedział Waldemar Kraska. Zaznaczył, że w tym momencie jest jeszcze wiele niewiadomych dotyczących „rozwoju dynamiki wzrostów zakażeń”. Uspokajał, że rząd trzyma w tej kwestii rękę na pulsie.

Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia o restrykcjach

Podczas konferencji prasowej 8 lipca szef resortu zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że rząd nie planuje na razie wprowadzania żadnych nowych obostrzeń w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem. Minister doprecyzował, że kroki restrykcyjne będą podejmowane, jeśli liczba hospitalizacji w skali całego kraju przekroczy 5 tys. Obecnie kształtuje się ona na poziomie około 450.

Adam Niedzielski tłumaczył, że obecnie zakażenia mają nieco inny przebieg niż w poprzednich fazach epidemii. – Część tych hospitalizacji nie wynika z oceny stanu zdrowia pacjentów, który byłby upoważniający do hospitalizacji, tylko to są pacjenci w stanach lekkich, którzy przyjmują w trybach ambulatoryjnym i szpitalnym leki, które stosujemy w zakresie zwalczania COVID-19 – zapewnił.

