Dwie kolizje na trasie S8 w Warszawie. Zderzyło się 10 pojazdów

Zgłoszenie na policję wpłynęło około godziny 15:00. Między ulicami Broniewskiego a Powązkowską zderzyło się dziesięć pojazdów (dziewięć osobowych i jeden dostawczy).

– Informacje o zdarzeniu dostaliśmy po godzinie 15. Policjanci na miejscu prowadzą czynności przy pięciu rozbitych samochodach. Możliwe, że część kierowców „rozliczyła się” między sobą — przekazała Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, ale okazało się, że nikt nie potrzebował pomocy medycznej. W wyniku zdarzenia zamknięto lewy pas w kierunku Marek. Do godziny 18:00 w tym miejscu mogą potrwać utrudnienia.

Jak informuje TVN Warszawa, na lewym pasie doszło do dwóch odrębnych kolizji, a nie do karambolu. – Policjanci zostali wezwani do jednej z nich, w której uczestniczyło pięć pojazdów: mazda, ford, volkswagen, skoda i audi. Kierowcy byli trzeźwi. Nikomu nic się nie stało – zaznaczyła Małgorzata Wersocka z KSP.

facebookCzytaj też:

To największy rozpraszacz kierowcy. Na dodatek zakazuje go prawo