Część zysków ze Spółek Skarbu Państwa dla obywateli? Premier wyjaśnia

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Rypina. Został zapytany, dlaczego podczas kryzysu „cierpią zwykli Polacy, podczas gdy spółki Skarbu Państwa notują zyski”.

– Spółki realizują wyższe zyski, dlatego albo poprzez regulatora, albo same spółki wypracujemy mechanizm podzielenia się tymi zyskami z obywatelami, albo wprowadzimy – tak, jak Francja, Anglia, Hiszpania – podatek od zysków nadzwyczajnych na te spółki gazowe, energetyczne, które mają, rzeczywiście, bardzo wysokie zyski. Najbliższe miesiące przyniosą rozstrzygnięcie - powiedział premier.

Dodał, że „nie będzie tak, że te spółki będą miały bardzo wysokie zyski, a my nic z tymi zyskami nie zrobimy".

Premier: będziemy się starali dostarczyć tańszy węgiel

Uczestnicy spotkania pytali też o dostępność ekogroszku i peletu, a także o możliwe dopłaty do zakupu tych paliw do palenia w piecach.

– Postaramy się ekogroszek i pelet w większych ilościach kupić, bo to jest dzisiejszy problem na rynku. Brakuje węgla, bo Europa wprowadziła embargo na węgiel rosyjski. Brakuje ekogroszku, brakuje peletu. Powołaliśmy specjalny zespół, aby kupować węgiel, kupować ekogroszek, kupować pelet, aby był dostępny dla ludzi po cenie przystępniejszej – mówił premier.

– Przynajmniej do tych trzech (ton – red.) to będziemy robili wszystko, aby ten węgiel był dostępny. Dzisiaj koncentrujemy się na kanałach dystrybucji. To będzie nasze zobowiązanie na sezon jesienno-zimowy, że będziemy się starali dostarczyć do polskich domów tańszy węgiel. To wielki problem, zdaję sobie z tego sprawę – dodał.

