„Niedyskrecje parlamentarne”: Do czego szykuje się Andrzeja Duda? „Niemal jak drugi Zełenski”

Ostatnio niemal na każdym posiedzeniu rządu ma dochodzić do scysji między Zbigniewem Ziobrą i Mateuszem Morawieckim. Jak mówi nasz informator, kończą się zazwyczaj tak, że po wystąpieniu ministra sprawiedliwości wstaje Michał Wójcik, minister w KPRM, polityk Solidarnej Polski i mówi: „Zgadzam się ze Zbigniewem Ziobro, ministrem sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym”. – Zawsze na koniec podkreśla, że Ziobro jest Prokuratorem Generalnym – śmieje się nasz informator.

Do kolejnego sporu w rządzie, jak opisywała „Interia”, doszło podczas posiedzenia rządu we wtorek 6 lipca. Przyjęto uchwałę dotyczącą skuteczniejszego realizowania wspólnej polityki rządu. Nieoficjalnie podawano, że jest to pokłosie krytycznych uwag ze strony polityków Solidarnej Polski pod adresem Mateusza Morawieckiego i jego relacji z Brukselą. Interia dowiedziała się, że sprzeciw zgłosili ministrowie: Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik.