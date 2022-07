Zabójca „Pershinga” nie wyjdzie na wolność. „Nie wyraził skruchy”

Ryszard Bogucki został skazany na 25 lat więzienia m.in. za zabójstwo, kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, wymuszenie rozbójnicze, porwanie oraz oszustwo. 6 czerwca Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział III Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych zwolnił Boguckiego z odbywania reszty kary.

W połowie czerwca Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zaskarżyła to postanowienie. We wtorek 12 lipca do skargi przychylił się Sąd Apelacyjny w Katowicach. To oznacza, że Ryszard Bogucki nie wyjdzie na wolność przed upływem terminu całej kary.

Dlaczego Bogucki nie wyjdzie na wolność?

Pełnomocnicy Boguckiego już wcześniej składali wniosek o wcześniejsze zwolnienie. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach zaopiniował je negatywnie ze względu na negatywną prognozę kryminologiczno-społeczną. Podobnego zdania był prokurator, który ocenił, że częstochowski Sąd Okręgowy skoncentrował się tylko na okolicznościach związanych z regulaminowym pobytem Boguckiego w więzieniu i uzyskiwaniem przez niego nagród i ulg, właściwą postawą wobec przełożonych.

Prokuratura zwróciła również uwagę, że sąd podczas wydawania decyzji ws. zwolnienia osadzonego pominął okoliczności związane z postawą skazanego, właściwościami i warunkami osobistymi, okolicznościami popełnionych przestępstw oraz zachowaniem po ich popełnieniu.

Nieprzyznawanie się do winy i brak skruchy

W trakcie procesu mężczyzna nie przyznawał się do zarzuconych mu czynów, nie wyraził również skruchy. Swoim zachowaniem wykazał niewątpliwy brak poszanowania dla podstawowych wartości, jakimi są życie i zdrowie człowieka. Poza zabójstwem w charakterze egzekucji, którego dokonał na Andrzeju Kolikowskim ps. „Pershing”, dopuścił się wielu poważnych przestępstw o wysokim stopniu społecznej szkodliwości, w tym założenia oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, porwania, czy też wymuszenia rozbójniczego.

Prokurator zwrócił uwagę, że Bogucki nie był zbyt zaangażowany w programy prowadzone w więzieniu, a w grudniu 2021 r. definitywnie zrezygnował z uczestnictwa w następnych. Dodatkowo skazany nie pracuje odpłatnie, jak też nie udziela się w pracach nieodpłatnych na rzecz oddziału mieszkalnego.

Mafijne porachunki

W 2003 roku Ryszard Bogucki został skazany za zabójstwo gangstera „Pershinga”. Rok później wyrok uprawomocniono. W 2009 roku w stan oskarżenia warszawska prokuratura postawiła Andrzeja S. ps. „Słowik” i Boguckiemu. Zarzucono im wówczas m.in. nakłanianie do zabójstwa b. szefa policji generała Marka Papały, zastrzelonego w Warszawie w 1998 r. Jednak w tej sprawie warszawski Sąd Okręgowy w 2013 roku uniewinnił obu mężczyzn uznając, że dowody były niewystarczające.

Czytaj też:

Profesor AGH zamordowany przez kolegę ze szkolnych lat? Prokuratura wnioskuje o areszt