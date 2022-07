Raport o koronawirusie. Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane

W środę 13 lipca Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport dotyczący epidemii koronawirusa za okres od 7 do 13 lipca. W tym przedziale potwierdzono 7 569 zakażeń koronawirusem (w tym 1 084 ponowne zakażenia).

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Zakażenia potwierdzono u osób z województw: mazowieckiego (1630), śląskiego (919), małopolskiego (708), pomorskiego (585), dolnośląskiego (565), wielkopolskiego (538), łódzkiego (416), zachodniopomorskiego (336), kujawsko-pomorskiego (323), lubelskiego (284), warmińsko-mazurskiego (253), podkarpackiego (206), świętokrzyskiego (189), opolskiego (174), podlaskiego (167) oraz lubuskiego (147). 129 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

– Procentowe wzrosty, można powiedzieć, są spore w porównaniu do ostatnich tygodni i miesięcy, bo jest to obecnie na granicy 70-80 proc. W liczbach bezwzględnych to nadal – w porównaniu do tego, co przeżywaliśmy w lutym (...) – nie jest aż tak dużo. Dla nas w tej chwili zakażenia nie są aż tak istotne w porównaniu do ważniejszej statystyki – do liczby osób hospitalizowanych – komentował Wojciech Andrusiewicz, rzecznik resortu zdrowia, w programie „Onet Rano”.

Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 22 osoby. Od początku epidemii koronawirusa, w Polsce potwierdzono 6 026 134 zakażeń. Bilans śmiertelny wzrósł do 116 464.

W poprzednim raporcie, za okres od 30 czerwca do 6 lipca, Ministerstwo Zdrowia informowało o 4 163 zakażeniach koronawirusem (w tym 556 ponownych zakażeniach). Bezpośrednio z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 11 osób.