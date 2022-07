57-latka weszła w nocy do jeziora w Ińsku. Trwają poszukiwania

We wtorek około godziny 22:00 57-letnia kobieta weszła do jeziora w Ińsku (woj. zachodniopomorskie). Dotychczas nie wypłynęła na brzeg, nie znaleziono też ciała. - Powiadomił nas członek rodziny, że pani, która była z nim na brzegu, wchodziła parę razy do wody i wychodziła. Kąpała się, a po prostu za którymś razem nie wróciła – relacjonowała rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podinsp. Alicja Śledziona.

Rzeczniczka dodała, że policja cały czas prowadzi działania wespół ze strażakami. – One są kontynuowane zarówno na wodzie, jak i na linii brzegowej, ponieważ jest zawsze szansa, że pani gdzieś wyszła i być może przebywa na nabrzeżu. Policjanci ze strażakami sprawdzają również tę wersję – mówiła podinsp. Śledziona. Wiadomo, że 57-latka jest mieszkanką Ińska i – jak podaje portal gs24.pl – aktywnie udzielała się na rzecz lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo nad wodą

Policja przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania z kąpielisk, szczególnie tych niestrzeżonych. Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by nie skakać do wody w nieznanych miejscach, bezwzględnie stosować się do poleceń ratownika jeżeli jest na miejscu oraz – co najważniejsze – nie odpływać za daleko od brzegu.

