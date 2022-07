Anna Jakubowska „Paulinka” nie żyje. Poruszające pożegnanie

„Dziś odeszła Anna Jakubowska »Paulinka«. Sanitariuszka batalionu »Zośka». Osoba wspaniała i wyjątkowa. Cześć jej pamięci” – napisał na Twiiterze Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Anna Jakubowska w okresie II wojny światowej była sanitariuszką i łączniczką, uczestniczyła w powstaniu warszawskim w batalionie „Zośka”. Brała udział w walkach na Woli, Starym Mieście i na Czerniakowie. Została odznaczona Krzyżem Walecznych. W 1949 została aresztowana i skazana na osiem lat więzienia. Została wypuszczona po pięciu latach, w 1954 roku. W 2018 roku otrzymała tytuł Honorowej Obywatelki Warszawy.

– Najlepiej wspominam pierwsze dni (powstania – red.), dlatego że to był entuzjazm, którego nie da się ani opowiedzieć, ani opisać. To poczucie, że myśmy na to czekali pięć lat i że to się spełniło, że jesteśmy wszyscy razem, że cała Warszawa nas popiera i że to się na pewno dobrze skończy, to pełne braterstwo, ta solidarność, to że sanitariuszki nie zostawiły nigdy rannego, pomagały jak mogły – opowiadała „Paulinka” w wywiadzie dla Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zadośćuczynienie dla „Paulinki” i apelacja

Kontrowersje wzbudziła apelacja od odszkodowania dla uczestniczki powstania i ofiary represji stalinowskich. 13 grudnia 2021 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie „Paulince” przyznano 9 mln złotych zadośćuczynienia za 5 lat więzienia w ciężkich warunkach. Kobieta była bita, poniżana i torturowana oraz nie miała kontaktu z kilkuletnim synem, a jej małżeństwo rozpadło się. Apelacje w jej sprawie wniosły prokuratura oraz Skarbu Państwa, domagając się trzykrotnego obniżenia tej kwoty.