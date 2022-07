Czwartek deszczowy, pojawią się też burze. Na horyzoncie kolejne ochłodzenie

W czwartek można się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia, tylko na Pomorzu oraz południu kraju – okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu do 5-20 l/mkw, a w górach i na przedgórzu burze. Termometry pokażą maksymalnie od 20℃ na Suwalszczyźnie i Kaszubach, przez 24℃ w centrum kraju, do 27℃ na Podkarpaciu. Wiatr północno-zachodni i zachodni będzie słaby i umiarkowany. Okresami, szczególnie podczas burz, powieje silnie z prędkością do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na kolejne dni

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, a na północy okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 18℃ na Podlasiu, przez 22℃ w centrum kraju, do 24℃ na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany i okresami dość silny wiatr.

Na sobotę prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które będzie wzrastać do dużego. Spodziewane są też przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw. i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17℃ na Podlasiu, przez 19℃ w centrum kraju, do 22℃ na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje północno-zachodni wiatr. Chwilami porywy mogą być silniejsze, zwłaszcza w burzach.

Niedziela będzie pochmurna z rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie kraju prognozowane są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 18℃ na Suwalszczyźnie, przez 20℃ w centrum kraju, do 23℃ na południowym zachodzie. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny, w porywach osiągnie do 50-60 km/h.

Za to w poniedziałek będzie na ogół pogodnie. Wyjątkiem będą północno-wschodnie regiony kraju, gdzie wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Podlasiu spadnie deszcz o sumie 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21℃ na Suwalszczyźnie, przez 23℃ w centrum kraju, do 26℃ na Dolnym Śląsku. Z zachodu i północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami może przybierać na sile i w porywach rozpędzać się do 50-60 km/h.

