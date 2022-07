Bytów. Znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Trwa ewakuacja mieszkańców

W czwartek 14 lipca policja zamknęła ulicę Sikorskiego w Bytowie, a kierowcy są kierowani na objazdy. Jak podaje portal Bytów Nasze Miasto, decyzja została podjęta w związku ze znalezieniem niewybuchu z czasów II wojny światowej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jest to prawdopodobnie „bomba lotnicza”.

Ze względu na potencjalne zagrożenie rozpoczęła się ewakuacja pobliskich zabudowań. Proszone o opuszczenie swoich miejsc zamieszkania są osoby, które mieszkają w odległości przynajmniej do 150 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. Policja apeluje, aby nie zbliżać się do miejsca, w którym służby prowadzą działania, a także stosować się do poleceń mundurowych.

Więcej informacji wktce.