Piotr Kraśko zniknął z anteny. Powrót dziennikarza do „Faktów” TVN pod znakiem zapytania

Piotr Kraśko od ponad miesiąca nie prowadzi „Faktów” TVN oraz „Faktów po Faktach” w TVN24. Dziennikarz po raz ostatni pojawił się na antenie 10 czerwca. Tego dnia TVP Info poinformowało, że Kraśko w latach 2012-2017 nie rozliczał się z fiskusem. To kolejny problem wizerunkowy prezentera po tym, jako w czerwcu ujawniono, że prowadził przez kilka lat samochód bez uprawnień.

Wirtualne Media zapytały TVN Grupę Discovery o powrót dziennikarza, ale portal nie otrzymał odpowiedzi. Zdaniem rozmówców serwisu powrót Kraśki do „Faktów” wcale nie jest przesądzony. – Może wrócić, jeśli już nic nie wypłynie do mediów o jakichś jego niewłaściwych zachowaniach. Stacja czeka do końca wakacji, aż sprawy się unormują – powiedziały anonimowo osoby współpracujące z prezenterem.

Piotr Kraśko zniknął z anteny. Trafił do szpitala z powodu problemów z ciśnieniem

Dziennikarz w połowie czerwca trafił do szpitala z powodu problemów z ciśnieniem. Żona Kraśki zdradziła, że jej mąż wrócił już do domu i „dochodzi do zdrowia w otoczeniu rodziny i najbliższych przyjaciół”. Prezenter najwięcej czasu spędza na Mazurach, gdzie ładuje baterie. – Nic nie daje mu więcej sił jak dzieci, dużo ruchu – mówiła Karolina Ferenstein-Kraśko.

Powrót do zdrowia Kraśki może trwać nawet kilka miesięcy, ale jego stacja nie zamierza się śpieszyć. Pod pretekstem problemów zdrowotnych dziennikarz może wrócić do innych programów, które nie będą dotyczyły tematyki politycznej. – Nie byłoby to dla niego nowością po tym, jak prowadził „Dzień Dobry TVN”, ale z pewnością odczułby to jako degradację – skomentował współpracownik Kraśki.

Zarobki dziennikarza TVN problemem dla stacji?

Problemem mogą być również zarobki prezentera, który mają wynosić 70 tys. zł miesięcznie. Warner Bros. Discovery po fuzji ma szukać oszczędności. Nie wiadomo jednak, czy i w jakim stopniu, cięcia obejmą Grupę TVN. Możliwa jest m.in. renegocjacja kontraktu z Kraśką, ale nic w tej sprawie nie jest przesądzone.

