Mobbing w polskich mediach, ranking najpopularniejszych polityków, mapa polskiego bogactwa. Nowy „Wprost”

– Nadszedł czas na zbiorowy dziennikarski rachunek sumienia, który powinien objąć nie tylko sprawę mobbingu w tej czy innej redakcji, ale prowadzić do rozliczenia się z całą przemocową kulturą zarządzania, jaka od lat 90. panuje w dużej części polskich mediów. Jeśli z wypiekami na twarzy będziemy znów się skupiać tylko na tym, jakie esemesy pisał ten czy inny naczelny, stracimy kolejną, może ostatnią szansę na uratowanie prestiżu naszego podupadającego zawodu – pisze w najnowszym numerze Marcin Dzierżanowski.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”

„25 najpopularniejszych polityków na Facebooku i Twitterze”. Coraz częściej – szczególnie w okresie między kampaniami wyborczymi – sukces polityka mierzony jest sprawnością w poruszaniu się w mediach społecznościowych. Kto przez ostatni rok zyskał, a kto stracił w sieci? O tym w rankingu Joanny Miziołek i Dariusza Grzędzińskiego.

„Tusk będzie rządził”. PO i PiS, walcząc o władzę po przyszłorocznych wyborach, zgniatają mniejsze ugrupowania. Zmiany, szczególnie po stronie opozycji, dokonają się jesienią tego roku – pisze Eliza Olczyk.

„PiS kombinuje przy piecach”. 30 czerwca minął termin złożenia informacji o tym, czym palimy w domach. Kto tego nie zrobił, może spodziewać się 500 zł mandatu. Tekst Mariusza Kowalewskiego.

„Mobbing – wszyscy wiedzieli”. Przy okazji zmian w redakcji „Newsweeka” warto pochylić się nad prawnym pojęciem mobbingu i nad sytuacją dziennikarzy w polskich redakcjach – pisze Marcin Lewicki.

„Długie samobójstwo prasy”. Redaktor naczelny jednego z tygodników opinii odszedł w niesławie, ale zdążył w pożegnalnym tekście odsądzić od czci i wiary prawie wszystkich polskich dziennikarzy. Komentarz Magdy Papuzińskiej.

„Poszukiwanie bunkra Anielewicza”. Odkopują widelce, kubki i talerze, które stały na stołach dawnych mieszkańców getta, ale mają nadzieję, że wkrótce dotrą do bunkra dowództwa ŻOB. Reportaż Piotra Barejki.

„Tam, gdzie Instagram nie sięga”. Zostawiasz lajka pod zdjęciem miejsca, które ci się spodobało. Fotografia idzie w świat. I nagle kilkaset kolejnych osób stwierdza, że też tam chce pojechać. Tekst Michała Głombiowskiego.

„Mapa najbogatszych”. Żadnym zdziwieniem nie jest fakt, że najwięcej najbogatszych Polaków mieszka na Mazowszu. Dziwić może to, że w niektórych województwach miliarderów w ogóle nie ma.

„Kłopoty branży gier komputerowych”. Branża gier komputerowych przeżywała niedawno hossę. Realia rynku bardzo szybko się jednak zmieniają, co analizuje w rozmowie z Marcinem Haberem Paweł Sugalski, ekspert w branży gamingu.

„Bajki o świadomości robotów”. Jeden z robotów konwersacyjnych Google, LaMDA rzekomo zyskał samoświadomość. Stało się więc to, przed czym przestrzegali twórcy fantastyki naukowej. Materiał Olgierda Sroczyńskiego.

„Iskander za miliony dolarów zdenazyfikował kurnik i chatę”. Reportaż z niemal codziennie ostrzeliwanych miejscowości z okolic Krzywego Rogu. W Zełenodolśku z 23 tys. mieszkańców pod bombami zostało ok. 13 tys. Reportaż Karoliny Bacy-Pogorzelskiej.

„Dlaczego Rosjanie przerwali operację na Donbasie”. Komentarz gen. Waldemara Skrzypczaka.

„Putin tej wojny nie może wygrać”. Unia będzie musiała wymyślić Ukrainę na nowo, jako swojego członka. Odpowiedzialność za to spadnie głównie na Francję i Polskę – mówi w rozmowie z Agatonem Kozińskim Bernard Guetta, francuski eurodeputowany.

„Spekulacje o abdykacji zakończone”. Felieton Tomasza P. Terlikowskiego

„Nasze zdrowie jest w naszych rękach”. Ludzie ukrywają raka sami przed sobą, uważają, że teraz mają mniejszy wpływ na swoje losy – ubolewa dr hab. Barbara Radecka, onkolog. Wywiad Katarzyny Pinkosz.

„Niebezpieczne związki pożytecznych idiotów”. Ideologicznych naiwniaków, gotowych zaprzedać życie i duszę wschodniemu mocarstwu, zastąpili merkantylni gracze z pierwszych stron plotkarskich gazet – piszą Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski

„Letni remanent książkowy”. Urlop czy wakacje to zbyt dobry i cenny czas, by go marnować na czytanie byle jakich książek. Polecamy trzy warte naszym zdaniem lektury i szukamy następnych. Recenzje Leszka Bugajskiego.

„Śmiech, wzruszenia i rock'n'roll”. „Thor: Miłość i grom” to film, który pod płaszczykiem superbohaterskich popisów opowiada o radzeniu sobie ze stratą i odnajdywaniu w życiu sensu. Jest wzruszający i zabawny – pisze Maciej Drzażdżewski.