Rafał Trzaskowski zachorował na COVID-19. „Objawy nie muszą być wcale banalne”

„W tym tygodniu przekonuję się na własnym przykładzie, że COVID wciąż pozostaje tak samo, albo nawet bardziej zdradliwy. Zaraźliwy jest coraz bardziej. Objawy nie muszą być wcale banalne – nawet po wcześniejszym przechorowaniu i szczepionkach” – napisał w piątek w mediach społecznościowych Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski: We wrześniu może nas czekać bardzo nieprzyjemna niespodzianka

Prezydent Warszawy stwierdził, że „strategii rządu na kolejną falę zachorowań brak”. „Wiarygodnych statystyk i systemowego testowania nie ma – a we wrześniu może nas czekać bardzo nieprzyjemna niespodzianka” – zwrócił uwagę. „Co najgorsze, nie ma też żadnej systematycznej odpowiedzi na powikłania” – dodał. Trzaskowski zaapelował też o „uważanie na siebie” i „nielekceważenie COVID-u”.

Informację o chorobie prezydenta Warszawy potwierdził też zastępca rzecznika stołecznego ratusza Jakub Leduchowski.

Trzaskowski przebył już COVID-19 w marcu 2021 r. Polityk poinformował wówczas, że wcześniej Sars-CoV-2 wykryto u jego żony i dzieci. Kilka dni później przekazał, że trafił do szpitala.

facebook

Koronawirus w Polsce. Rośnie liczba zakażeń

W ostatnich dniach w Polsce rozpędza się kolejna fala pandemii. W najnowszym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 1 974 nowych zakażeń koronawirusem (w tym 298 ponownych). Najwięcej przypadków potwierdzono w województwie mazowieckim (254 przypadki), śląskim (141 przypadków) oraz małopolskim (104 przypadki). Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba. Przyczyną śmierci kolejnej był COVID-19 i choroby współistniejące.

Z kolei w komunikacie z czwartku 14 lipca poinformowano o wykryciu 1 840 przypadków koronawirusa (w tym 299 ponownych zakażeń). Zmarły cztery osoby, u trzech z nich oprócz COVID-19 zdiagnozowano choroby współistniejące.

– Procentowe wzrosty, można powiedzieć, są spore w porównaniu do ostatnich tygodni i miesięcy, bo jest to obecnie na granicy 70-80 proc. W liczbach bezwzględnych to nadal – w porównaniu do tego, co przeżywaliśmy w lutym (...) – nie jest aż tak dużo. Dla nas w tej chwili zakażenia nie są aż tak istotne w porównaniu do ważniejszej statystyki – do liczby osób hospitalizowanych – powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz w programie „Onet Rano”.

Adam Niedzielski: Nie boję się jesieni

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewniał w ostatnim wywiadzie dla „Wprost”, że „nie boi się jesieni, bo jesteśmy dobrze przygotowani”. – Pewne procedury już są przetrenowane: zarówno na poziomie wojewodów, którzy wyznaczają łóżka covidowe, jak i na poziomie państwa, jeśli chodzi o dostarczanie odpowiednich materiałów, sprzętu – zaznaczył. Poinformował też, że dopóki liczba hospitalizacji z powodu COVID-19 nie przekroczy 5 tysięcy, „to nie ma sensu podejmować drastycznych kroków, np. dotyczących poszerzenia testowania”.

Czytaj też:

Gwałtowny wzrost zachorowań na koronawirusa w Polsce. Co przed nami?