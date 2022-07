Kaczyński wyraźnie rozbawił mieszkańców Płocka. „W »Wyborczej« czytam tylko nekrologi”

- Problem polega na tym, że wolność też ma swoją cenę. Ja w Wyborczej czytam tylko nekrologi - zażartował prezes PiS, czym wyraźnie rozbawił publiczność zgromadzoną w siedzibie Teatru Dramatycznego w Płocku. W dalszej części swojej wypowiedzi prezes PiS stwierdził, że gdy czasem zdarza mu się sięgnąć po Gazetę Wyborczą to coś go trafia. - Jest wolność, my jej nie podważamy. Tak samo wygląda sytuacja w przypadku stacji TVN. Niestety, jest też wolność kłamania, takiego bezczelnego. My wolność szanujemy, ale żądamy jej także dla nas i dla naszych poglądów. Chociaż one się w Gazecie Wyborczej strasznie nie podobają.