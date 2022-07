Niepokojące dane Ministerstwa Zdrowia. Dawno nie było tylu nowych zakażeń koronawirusem

Z danych opublikowanych na rządowej stronie przez Ministerstwa Zdrowia wynika, że minionej doby potwierdzono w Polsce 2131 nowych przypadków koronawirusa. 298 osób zakaziło się ponownie, a 1833 przypadki to pierwsze zakażenia. W ciągu ostatniej doby nie odnotowano zgonów związanych z COVID-19.

Dzisiejszy bilans to najwyższa liczba nowych zakażeń od 1 kwietnia, gdy odnotowano 4053 zakażenia. 2 kwietna wykryto już 2103 przypadki, a dzień później - 557 zakażeń. Był to czas, gdy w Polsce kończyła się piąta fala pandemii. W lipcu to drugi dzień z liczbą zakażeń przekraczającą 2 tysiące. We wtorek, 12 lipca, odnotowano 2035 zakażenia.

W sobotę najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach: mazowieckim (227), śląskim (160) i małopolskim (114) i wielkopolskim (97). Zaś najmniej przypadków odnotowano natomiast w województwach: lubuskim (22), podkarpackim (31) i opolskim (32).

Koronawirus w Polsce. Liczba zakażeń znów rośnie

W piątkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 1 974 nowych przypadków (w tym 298 ponownych zakażeń). Najwięcej przypadków potwierdzono w województwie mazowieckim (254 przypadki), śląskim (141 przypadków) oraz małopolskim (104 przypadki). Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba. Przyczyną śmierci kolejnej był COVID-19 i choroby współistniejące.

Kilka dni temu o rosnącej liczbie zakażeń koronawirusem mówił rzecznik ministerstwa zdrowia. – Procentowe wzrosty, można powiedzieć, są spore w porównaniu do ostatnich tygodni i miesięcy, bo jest to obecnie na granicy 70-80 proc. W liczbach bezwzględnych to nadal – w porównaniu do tego, co przeżywaliśmy w lutym (...) – nie jest aż tak dużo. Dla nas w tej chwili zakażenia nie są aż tak istotne w porównaniu do ważniejszej statystyki – do liczby osób hospitalizowanych – powiedział Wojciech Andrusiewicz w programie „Onet Rano”.

Od początku pandemii w Polsce koronawirusa wykryto łącznie 6 032 078 razy. Wirus przyczynił się do śmierci 116 470 osób.

