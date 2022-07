„Niedyskrecje parlamentarne”: Kto kandydatem PiS na prezydenta? Pojawiają się dwa nazwiska

Dawid Jackiewicz, były minister skarbu w rządzie Beaty Szydło, ma chęć na powrót do polskiej polityki. Według naszych rozmówców, zamierza startować do Sejmu w kolejnych wyborach. U prezesa PiS miał się za nim wstawić Daniel Obajtek, szef PKN Orlen, który kilka miesięcy temu zaproponował Jackiewiczowi, by pokierował nową, atomową spółką „Orlen Synthos Green Energy”. Firma ma za zadanie wdrażanie technologii mikro- i małych reaktorów jądrowych, produkowanych przez amerykańską firmę GE Hitachi. Po biznesie przychodzi znowu czas na politykę dla Dawida Jackiewicza.

Zbigniew Hoffman, do niedawna sekretarz stanu w kancelarii premiera, został tam ministrem bez teki, czyli awansował. – Stanowisko dostał za lojalność wobec prezesa. Często rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim, kiedy prezes PiS był w rządzie i w końcu dostał awans – tłumaczy nam polityk PiS.