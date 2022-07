Jak żyć panie prezesie, czyli opozycja w natarciu

Zwykle tego typu pytania kierowane są do premierów lub prezydentów w czasie kampanii wyborczej. Przypomnijmy słynną rozmowę plantatora papryki z premierem Donaldem Tuskiem: „Jak żyć panie premierze” lub młodego człowieka, który zaczepił prezydenta Bronisława Komorowskiego na Krakowskim Przedmieściu i zadał mu pytanie, co ma zrobić jego siostra, która mało zarabia i nie stać jej na mieszkanie. Tym razem przepytywany był prezes NBP, m.in. dlatego, że za sprawą Donalda Tuska, nazwisko Gapiński trafiło pod strzechy.

Wina Glapińskiego

Wszyscy, którzy mierzą się z rosnącymi ratami kredytu wiedzą, że jest to wina Adama Glapińskiego, który pozwolił na rozkręcenie się inflacji, gdyż za późno zaczął podnosić stopy procentowe, a teraz podnosi je za szybko i za wysoko. I w ogóle wszystko robi źle. Zatem zostanie usunięty ze stanowiska jak tylko opozycja dojdzie do władzy, bo jest nieudolnym prezesem Banku Centralnego, a poza tym jego druga kadencja jest niezgodna z prawem, więc się go po prostu wyprowadzi z gabinetu.